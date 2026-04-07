Rheinland-Pfalz
CDU und SPD schließen Sondierungsgespräche ab

Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben CDU und SPD ihre Sondierungsgespräche zur Bildung einer gemeinsamen Regierung beendet.

    Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (l, SPD) gibt Gordon Schnieder (CDU), Landesparteichef, im ARD Fernsehstudio die Hand. Am Sonntag hat in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl stattgefunden.
    Wahlverlierer Alexander Schweitzer (l, SPD) gratuliert seinem CDU-Rivalen Gordon Schnieder zum Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)
    Für morgen haben beide Parteien zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dabei wollen der siegreiche CDU-Spitzenkandidat Schnieder und der noch amtierende Ministerpräsident Schweitzer von der SPD über den Abschluss der ersten Verhandlungen berichten. Da beide Parteien nicht mit der AfD koalieren wollen und jeweils mit den Grünen keine Mehrheit im Mainzer Landtag hätten, ist ein schwarz-rotes Bündnis die einzige politische Option.
    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.