Rheinland-Pfalz

Für morgen haben beide Parteien zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dabei wollen der siegreiche CDU-Spitzenkandidat Schnieder und der noch amtierende Ministerpräsident Schweitzer von der SPD über den Abschluss der ersten Verhandlungen berichten. Da beide Parteien nicht mit der AfD koalieren wollen und jeweils mit den Grünen keine Mehrheit im Mainzer Landtag hätten, ist ein schwarz-rotes Bündnis die einzige politische Option.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.