Wahlverlierer Alexander Schweitzer (l, SPD) gratuliert seinem CDU-Rivalen Gordon Schnieder zum Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Wie die Parteien mitteilten, wollen CDU-Spitzenkandidat Schnieder und Ministerpräsident Schweitzer heute Mittag über die Ergebnisse informieren. Erwartet wird, dass beide Seiten die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen bekannt geben. Nach der Wahl vor gut zwei Wochen gilt ein Bündnis unter CDU-Führung als wahrscheinlich. Die Union war mit 31 Prozent erstmals seit 35 Jahren wieder stärkste Kraft im Land geworden. Die SPD, die das Land seit 1991 ununterbrochen regiert hatte, kam nur noch auf knapp 26 Prozent. Neben der AfD schafften lediglich die Grünen den Wiedereinzug in das Parlament. Die FDP war an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Der neue Landtag soll sich Mitte Mai konstituieren.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.