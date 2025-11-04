Wehrdienst

Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Der CDU-Politiker sagte der "Augsburger Allgemeinen", er teile die Einschätzung von Generalinspekteur Breuer. Eine einheitliche Musterung aller jungen Männer sei ein notwendiger Schritt, um im Krisenfall schnell und zielgerichtet handeln zu können. Angesichts der verschärften Sicherheitslage in Europa müsse sichergestellt werden, dass die Bundeswehr über verlässliche Daten und Strukturen verfüge. - Breuer hatte jüngst erklärt, dass es aus militärischer Sicht entscheidend sei, dass jeweils der gesamte Jahrgang gemustert werde.

