Bundeswehretat

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter fordert höhere Ausgaben für die Bundeswehr. (IMAGO / Bernd Elmenthaler)

Dass es der Koalition nicht gelinge, die Bundeswehr bei der Aufstellung des Haushalts zu priorisieren, sei bitter und eine Enttäuschung für die Soldaten, sagte Kiesewetter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies zeige, dass die vom Kanzler ausgerufene Zeitenwende nicht wirklich in seinen Überlegungen angekommen sei. Verteidigungsminister Pistorius sagte bei einem Besuch eines NATO-Manövers im US-Bundesstaat Alaska, es sei ärgerlich, dass sein Ressort deutlich weniger finanzielle Mittel bekommen solle als angemeldet. Er könne bestimmte Dinge dann nicht in der Geschwindigkeit anstoßen, wie es in der jetzigen Sicherheitslage erforderlich wäre, meinte der SPD-Politiker. Der Grünen-Haushaltspolitiker Schäfer kündigte Nachbesserungen an. Zwar sei der Kompromiss der Koalition eine ordentliche Arbeitsgrundlage für die Haushaltsverhandlungen im Parlament, sagte Schäfer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Aber es werde wesentliche Änderungen geben, insbesondere in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch der verteidigungspolitische Sprecher der FDP, Müller, zeigte sich der Zeitung zufolge zu Umschichtungen zugunsten der Verteidigung bereit.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.