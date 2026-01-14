Exzesse bei Fallschirmjägern

Der CDU-Verteidigungsexperte Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Die Vorfälle gefährdeten die Bereitschaft, sich in den Dienst der Truppe zu stellen, sagt Röwekamp dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Blick auf die Rekrutierung neuer Kräfte. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschuss des Bundestages warf der inneren Führung der Bundeswehr Versagen vor. Das Gremium befasst sich heute in nicht öffentlicher Sitzung mit den Vorfällen im rheinland-pfälzischen Zweibrücken. Gegen 55 Beschuldigte hat die Bundeswehr Untersuchungen eingeleitet, drei wurden bereits entlassen. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Soldaten.

