Berlin

CDU vor Parteitag: Christdemokraten wollen sich neu aufstellen

Am Montag beginnt in Berlin der 36. Parteitag der CDU. Er steht unter dem Motto "Zukunft gemeinsam gewinnen". Die Christdemokraten haben sich viel vorgenommen. An drei Tagen geht es um nichts weniger als die Neuaufstellung der Partei. Außerdem soll die heiße Phase des Europawahlkampfs eingeläutet werden.