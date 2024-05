Parteitag

CDU-Vorsitzender Merz im Amt bestätigt

Der CDU-Vorsitzende Merz ist auf dem Parteitag in Berlin mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. Er erhielt eine Zustimmung von 89,8 Prozent. In seiner Rede vor den rund 1.000 Delegierten hatte Merz die Partei auf die Übernahme der Regierungsverantwortung eingeschworen. Die CDU sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Vier Jahre Ampel seien genug.