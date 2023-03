Flüchtlinge

Friedrich Merz (CDU) beim Treffen mit Kommunen in Berlin. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Das sagte er während eines Treffens der Unionsfraktion mit gut 200 Bürgermeistern und Landräten zur Asyl- und Flüchtlingspolitik. Merz zufolge muss in diesem Jahr mit mehr als 300.000 Asylanträgen gerechnet werden. Er warnte, das werde Deutschland an die Grenzen dessen bringt, was die Gesellschaft noch bereit sei zu akzeptieren. Vertreter der Kommunen beklagten, man fühle sich alleingelassen. Erstunterbringungseinrichtungen seien überfüllt, der Wohnungsmarkt ausgelastet.

Die kommunalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Daldrup, wie die Vorwürfe zurück. Man sei längst mit den Kommunen im Gespräch, sagte er. Der Bund gebe Milliarden für Unterbringung, Kitaplätze, Integrationskurse und vieles mehr aus. Die Länder seien gefordert, das Geld zeitnah weiterzuleiten.

Für den 10. Mai ist ein Bund-Länder-Gipfel mit Kanzler Scholz zu dem Thema geplant.

