Dennis Thering wurde zum Spitzenkandidat der CDU für die Hamburger Bürgerschaftswahl 2025 ernannt. (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Auf einem Parteitag stimmten 92,6 Prozent der Delegierten für den 40-Jährigen, wie die CDU mitteilte. Thering führt den Landesverband seit dem vergangenen Jahr. Seit 2020 ist er Fraktionsvorsitzender in der Bürgerschaft. In Hamburg wird am 2. März kommenden Jahres gewählt.

