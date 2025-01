Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz nach der Winterklausur des CDU-Bundesvorstands in Hamburg (Marcus Brandt / dpa )

Das sieht ein Papier zur inneren Sicherheit vor . Der Parteivorstand beschloss es mit Blick auf die Bundestagswahl auf seiner Klausurtagung in Hamburg. Man werde den Sicherheit- und Strafverfolgungsbehörden den Rücken stärken gegen das Misstrauen anderer politischer Parteien und in der öffentlichen Debatte, heißt es. Der von der Ampel eingerichtete Polizeibeauftragte stehe - Zitat - sinnbildlich für dieses Misstrauen.

CDU-Generalsekretär Linnemann: "Recht und Ordnung muss in Deutschland durchgesetzt werden"

Das Konzept zur inneren Sicherheit sieht darüber hinaus vor, die Ausstattung der Sicherheitsbehörden zu verbessern. Zudem sollen rechtskräftig verurteilte Straftäter ihr Aufenthaltsrecht verlieren.

"Recht und Ordnung muss in Deutschland durchgesetzt werden", sagte Generalsekretär Linnemann zum Abschluss der Klausur. Dafür stehe die CDU. "Am Ende des Tages sind wir die Partei der inneren Sicherheit. Wir setzen uns für eine Nulltoleranzpolitik ein." Die steigende Kriminalität an Bahnhöfen und in Zügen zeige, dass mehr Videoschutz und die Nutzung von Gesichtserkennungssoftware nötig sei, führte Linnemann aus. Auch bei der Speicherung von IP-Adressen müsse man endlich weiterkommen.

Merz wirbt für "Agenda 2030"

Unions-Kanzlerkandidat Merz warb erneut für einen grundlegenden Wechsel in wesentlichen Teilen der Politik wie Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Am Freitag hatte die CDU-Spitze eine sogenannte Agenda 2030 zur Wirtschaftspolitik beschlossen, die unter anderem Vorschläge für eine Steuerreform enthält.

