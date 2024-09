Nach Thüringen-Wahl

Nach der Wahl in Thüringen soll es weitere Gespräche mit der SPD, aber auch mit dem BSW geben. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

In der kommenden Woche werde es weitere "Optionsgespräche" geben, sagte ein CDU-Sprecher in Erfurt. Der CDU-Landesvorsitzende Voigt hatte das informelle Format eingeführt, um "inhaltliche Grundlagen" für mögliche weitere Schritte zu klären. Der Sprecher bestätigte zugleich ein Treffen Voigts mit BSW-Gründerin Wagenknecht in Berlin.

Die Regierungsbildung in Thüringen gestaltet sich schwierig. Stärkste Partei wurde die AfD, mit der allerdings keine der anderen Parteien koalieren will. Einem Bündnis von CDU, BSW und SPD würde eine Stimme zur eigenen Mehrheit fehlen, weshalb es auf die Unterstützung durch die Linkspartei angewiesen wäre.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.