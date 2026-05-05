Wirtschaftstag

Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Reformen sollten nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt werden, heißt es in einem Positionspapier, aus dem die "Rheinische Post" zitiert. Die Verwaltung müsse konsequent vereinfacht und digitalisiert werden, forderte der Generalsekretär des Rates, Steiger. Nur so werde der Staat wieder handlungsfähig. Das sei die Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand. Wildberger, der ebenfalls CDU-Politiker ist, hatte in der vergangenen Woche für Geduld gebeten und betont, es sei noch viel zu tun.

Der Wirtschaftsrat der CDU versteht sich als Interessenvertretung der Unternehmen. Im Mittelpunkt seines diesjährigen Wirtschaftstages in Berlin steht der "Mut zu Reformen".

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.