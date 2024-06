Einzelhandel

Wie die KaDeWe-Betreibergesellschaft weiter mitteilte, gehören dazu auch das Warenhaus Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg. Der gerichtlich bestellte Sachwalter nannte keinen Kaufpreis. Die Immobilien gehörten zur Signa Holding des österreichischen Unternehmers Benko, der Ende November Insolvenz angemeldet hat. Die thailändische "Central Group" besitzt Einkaufszentren, Restaurants und Immobilien in Südostasien und Europa.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.