Auszeichnung

Der diesjährige "Landwirt des Jahres" züchtet Braunviehkühe (picture alliance / Countrypixel / FRP)

Tobias Babel aus Wald im Ostallgäu ist Landwirt des Jahres 2024. Bei der Verleihung des Ceres Awards 2024 in Berlin siegte er in der Hauptkategorie und ließ 20 Finalistinnen und Finalisten hinter sich. Gleichzeitig siegte er in der Einzelkategorie Rinderhalter des Jahres.

Babel bewirtschaftet im Allgäu einen Grünlandbetrieb und züchtet Braunviehkühe. Er hält 80 Kühe, dazu Schweine, um die Molke aus der Käseverarbeitung zu verwerten. Gemeinsam mit seinen Brüdern leitet der 38-Jährige außerdem den Berghof Babel, der neben der Landwirtschaft aus einem Landhotel und einer Käserei besteht.

Das Besondere: Kreislaufwirtschaft

Das Besondere an dem Betrieb ist laut Ceres-Jury das Denken in regionalen Kreisläufen. Es werde so gewirtschaftet, dass die gesamte Erzeugung vollständig direkt vermarktet werden könne. Zum Beispiel würden die Produkte sowohl im eigenen Hofladen verkauft als auch im Hotel und Restaurant der Familie angeboten. Der Preisträger habe mit seinem Betrieb einen Weg gefunden, Landwirtschaft und Erholung für viele Menschen attraktiv zu verbinden, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Das Fachmedium "agrarheute" des Deutschen Landwirtschaftsverlags verleiht den mit 20.000 Euro dotierten Titel "Landwirt des Jahres" seit zehn Jahren. Darüber hinaus wurden auch sieben Kategoriensieger in den Bereichen Ackerbau, Energielandwirtschaft, Geflügelhaltung, Schweinehaltung, Unternehmertum sowie der Junglandwirt des Jahres ausgezeichnet. Für den diesjährigen Wettbewerb hatten sich mehr als 180 Landwirtinnen und Landwirte aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland beworben.

