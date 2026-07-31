Nordafrika

Ceuta weiter das Ziel Hunderter Menschen - EU-Kommission bietet Spanien Hilfe an

An der nordafrikanischen Küste haben sich einem Berichte zufolge erneut Hunderte Menschen auf den Weg zur spanischen Exklave Ceuta gemacht. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, in der benachbarten marokkanischen Stadt Fnidek seien zahlreiche Menschen angekommen, die Ceuta als Ziel genannt hätten In den vergangenen Tagen hatten bereits Tausende die Exklave erreicht.