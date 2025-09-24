Präsidentenwahl in Malawi

Wie die Wahlkommission in dem südostafrikanischen Land mitteilte, kam Chakwera auf 33 Prozent der Stimmen. Zum neuen Präsidenten wurde dessen Herausforderer Mutharika von der Demokratischen Fortschrittspartei gewählt. Er erzielte 56,8 Prozent. Mutharika war bereits 2014 zum Präsidenten von Malawi gewählt worden. Bei zwei darauffolgenden Präsidentschaftswahlen hatte er gegen Chakwera von der Malawi Congress Party verloren.
Im Wahlkampf war die desolate Wirtschaftslage des 21-Millionen-Einwohner-Landes das dominierende Thema.
Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.