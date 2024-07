Irans neuer Präsident Peseschkian (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Fatemeh Bahrami)

Bei einer Zeremonie in der Chomeini-Moschee in Teheran waren die politische Elite des Landes sowie zahlreiche Diplomaten anwesend. Am Dienstag soll Peseschkian im Parlament vereidigt werden. Danach wird er seine Vizepräsidenten und Kabinettsmitglieder vorstellen.

Peseschkian gilt zwar als systemtreu, versprach aber im Wahlkampf innen- und außenpolitische Reformen. Er hatte sich bei der vorgezogenen Präsidentenwahl in der entscheidenden Runde gegen den Wettbewerber und Hardliner Dschalili durchgesetzt.

Im Iran agiert der Präsident lediglich als Regierungschef. Laut Verfassung hat der Ayatollah als politisches und religiöses Oberhaupt in allen strategischen Belangen das letzte Wort.

