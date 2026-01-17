Proteste im Iran

Irans geistliches Oberhaupt Chamenei macht US-Präsident Trump für die Unruhen verantwortlich. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rouzbeh Fouladi)

Chamenei beschuldigte US-Präsident Trump, persönlich in die Unruhen involviert zu sein, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf iranische Medien. Trump sei für die Todesopfer, Schäden und Verleumdungen verantwortlich.Bei den landesweiten Protesten im Iran wurden nach Angaben der US-Menschenrechtsorganisation HRANA mehr als 3.000 Menschen getötet.

Die Revolutionsgarden hatten die Proteste blutig niedergeschlagen. Diese waren Ende Dezember wegen der wirtschaftlichen Not ausgebrochen und ⁠hatten sich zu landesweiten Demonstrationen ausgeweitet, in denen das Ende der klerikalen Herrschaft in der Islamischen Republik gefordert wurde. Es handelt sich um die schwersten Unruhen seit der Islamischen Revolution von 1979. Mehr als 18.000 Menschen sollen verhaftet worden sein. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im Iran bleibt der Zugang zum globalen Internet den zehnten Tag in Folge gesperrt. Seit heute können Iranerinnen und Iraner in dem Land mit rund 90 Millionen Menschen aber erstmals wieder per Mobilfunk SMS-Textnachrichten versenden, wie Bewohner aus der Hauptstadt Teheran berichteten. Aus dem Ausland versendete SMS kommen im Iran nicht an.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.