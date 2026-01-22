Im abschließenden Spiel der Ligaphase trifft die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am kommenden Mittwoch in den Niederlanden auf PSV Eindhoven.
Zuvor hatte Eintracht Frankfurt beim aserbaidschanischen Verein Karabach Agdam verloren. Die Frankfurter unterlagen trotz einer 2:1-Führung mit 2:3. Sie haben damit vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr, einen Platz unter den ersten 24 der Königsklassen-Tabelle zu erreichen. Das späte Siegtor von Bahlul Mustafazada in der vierten Minute der Nachspielzeit machte die letzten minimalen Hoffnungen zunichte.
