Fußball
Champions League: Bayern München nach Sieg gegen Saint-Gilloise im Achtelfinale; Frankfurt verliert bei Karabach Agdam

In der Fußball-Champions-League hat Bayern München vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die Münchner gewannen gegen den belgischen Verein Saint-Gilloise mit 2:0. Die Tore schoss Harry Kane.

    Champions League: Bayern München siegt gegen Union Saint Gilloise; Spieler beider Mannschaften kämpfen um den Ball.
    Champions League: Bayern München siegt gegen Union Saint Gilloise (picture alliance / kolbert-press / kolbert-press / Ulrich Gamel)
    Im abschließenden Spiel der Ligaphase trifft die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am kommenden Mittwoch in den Niederlanden auf PSV Eindhoven.
    Zuvor hatte Eintracht Frankfurt beim aserbaidschanischen Verein Karabach Agdam verloren. Die Frankfurter unterlagen trotz einer 2:1-Führung mit 2:3. Sie haben damit vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr, einen Platz unter den ersten 24 der Königsklassen-Tabelle zu erreichen. Das späte Siegtor von Bahlul Mustafazada in der vierten Minute der Nachspielzeit machte die letzten minimalen Hoffnungen zunichte.
