Die Hinspiele werden am 10. und 11. März ausgetragen, die Rückspiele folgen eine Woche später. Die Bayern waren durch ihre Platzierung zum Abschluss der Ligaphase für das Achtelfinale vorqualifiziert und treffen nun auf Bergamo, das sich in den Play-offs gegen Borussia Dortmund durchsetzen konnte.
Leverkusen gewann in der Play-off-Runde gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland. Achtelfinalgegner Arsenal hatte die Ligaphase als Erster abgeschlossen und dort alle acht Spiele gewonnen.
Die Auslosung fand im schweizerischen Nyon statt. Die Duelle ohne deutsche Beteiligung:
Paris Saint-Germain - FC Chelsea
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Newcastle United - FC Barcelona
Atlético Madrid - Tottenham Hotspur
FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon
Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.