Fußball
Champions League: Bayern spielt im Achtelfinale gegen Bergamo, Leverkusen gegen Arsenal

In der Fußball-Champions-League sind die Achtelfinalbegegnungen ausgelost worden. Bayern München trifft auf den italienischen Klub Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen auf den englischen Vertreter Arsenal London.

    Zu sehen ist ein Stück des blauen Bogens, durch den Spieler bei Champions League-Spielen einlaufen, mittig ist das Logo der UEFA Champions League.
    Die Achtelfinalspiele der Champions League wurden ausgelost. (IMAGO / Ulrich Wagner / IMAGO / Ulrich Wagner)
    Die Hinspiele werden am 10. und 11. März ausgetragen, die Rückspiele folgen eine Woche später. Die Bayern waren durch ihre Platzierung zum Abschluss der Ligaphase für das Achtelfinale vorqualifiziert und treffen nun auf Bergamo, das sich in den Play-offs gegen Borussia Dortmund durchsetzen konnte.
    Leverkusen gewann in der Play-off-Runde gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland. Achtelfinalgegner Arsenal hatte die Ligaphase als Erster abgeschlossen und dort alle acht Spiele gewonnen.
    Die Auslosung fand im schweizerischen Nyon statt. Die Duelle ohne deutsche Beteiligung:
    Paris Saint-Germain - FC Chelsea
    Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
    Real Madrid - Manchester City
    Newcastle United - FC Barcelona
    Atlético Madrid - Tottenham Hotspur
    FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon
    Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.