Champions League: Leverkusen siegt in Piräus mit 2:0 - Frankfurts Eintracht-Frauen mit Sieg bei Nordsjaelland im Halbfinale
In der Champions League hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen mit 2:0 bei Olympiakos Piräus gewonnen.
Beide Tore schoss der Tcheche Patrik Schick.
Im UEFA-Europacup der Frauen zog Eintracht Frankfurt mit einem 3:2-Sieg beim dänischen Vertreter FC Nordsjaelland ins Halbfinale ein.
Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.