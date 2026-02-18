Fußball
Champions League: Leverkusen siegt in Piräus mit 2:0 - Frankfurts Eintracht-Frauen mit Sieg bei Nordsjaelland im Halbfinale

In der Champions League hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen mit 2:0 bei Olympiakos Piräus gewonnen.

    Fünf Leverkusener Spieler in schwarzen Trikots und Hosen umarmen sich und jubeln. Dahinter unscharf eine vollbesetzte Zuschauertribüne.
    JUbel über das 2:0 durch Patrick Schick (3.v.l.). (dpa / Foot Bowl Presse Foto Agentur / pacho4k)
    Beide Tore schoss der Tcheche Patrik Schick.
    Im UEFA-Europacup der Frauen zog Eintracht Frankfurt mit einem 3:2-Sieg beim dänischen Vertreter FC Nordsjaelland ins Halbfinale ein.
    Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.