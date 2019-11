9. November (Musik u. Text: Thomas Pigor)

Es ist jetzt 30 Jahre her, dass Schabowski mal so nebenbei

Die Mauer in den Orkus der Geschichte dekretierte

Und alle, die dabei war'n, erinnern sich noch heute daran

Wo und wann man sie darüber informierte

Die Mauer ist auf! Juhu! Das ist Wahnsinn,

Wahnsinn war das Wort, das alle schrien und alle guckten nach Berlin.

Wir war'n vom Augenblick besoffen

Und dachten der Ausgang wäre offen

Und es ist überhaupt nicht so

Als ob es gestern gewesen wär'

Überhaupt nicht so, als wär' die Zeit

Im Sauseschritt an uns vorbeigeschnellt

Wer damals klein oder noch nicht gebor´n war

Sollte wissen: Es war eine andere Welt

Wir waren jung und hatten keine Handys

Und die im Osten hatten häufig nicht mal Telefon

Jugoslawien gabs noch und Audiokassetten

Es gab noch Goldbroiler und die Sowjetunion

Es war die Zeit, in der sich wildfremde Menschen

Gegenseitig nach Hause einluden, zwecks deutsch-deutschen Beisammenseins

Man aß Soljanka und Bananen

Und David Hasselhoff war dauernd auf Platz eins

Und viele glaubten, dass das jetzt

Das Ende der Geschichte sei

Und träumten sich

Einen dritten Weg herbei

Und manche dachten unter ihren Vokuhila-Frisuren

Sie wär'n das Volk und sie wär'n jetzt frei ...

Und Kohl ließ die Geschichte so 'rum laufen, wie er immer schon

Dachte, dass sie laufen sollte und dann lief sie so, wie er es wollte

Alternativlos und die, die wollten dass sie nicht so lief

Nannte man naiv

Und es ist überhaupt nicht so

Als wär' es gestern gewesen

Auch heut' verpasst man Chancen definitiv

Was Helmut Kohl wirklich von Euch hielt, war im Spiegel nachzulesen

Und was damals anders hätte laufen können...

Ach, Kinder...