Dean James (Archivbild) (IMAGO / Pro Shots )

James hatte die indonesische Staatsbürgerschaft angenommen, um für das asiatische Land bei der WM-Qualifikation spielen zu können. In den Niederlanden ist eine doppelte Staatsbürgerschaft mit einem Nicht-EU-Land aber nicht möglich. James verlor durch die Annahme der indonesischen Nationalität also automatisch seine niederländische. Somit bräuchte er nun eine offizielle Arbeitserlaubnis, um in der ersten Fußballliga seines Geburtslandes spielen zu dürfen. Diese lag nicht vor, argumentierte Breda.

Niederländische Fußball-Liga: Nationalitätswechsel bei mehreren Spielern

Breda hatte zunächst bei der Königlichen Niederländischen Fußballvereinigung KNVB Einspruch gegen das Spiel eingelegt. Diese erkannte zwar an, dass James formal nicht hätte spielen dürfen. Allerdings argumentierte sie, dass sich weder der Spieler noch der Verein der sofortigen Konsequenzen des Passwechsels bewusst gewesen seien. Das Gericht in Utrecht bestätigte nun, dass die KNVB zuständig sei und bei ihrer Entscheidung die Interessen aller Beteiligten ausreichend einbezogen und betrachtet habe.

Sorge um logistisches Chaos wegen befürchteter Wiederholung von mehr als 130 Spielen

Eine Entscheidung für eine Spielwiederholung hätte die niederländische Fußballliga womöglich in ein logistisches Chaos gestürzt. Denn neben James hatten knapp ein Dutzend weitere Spieler zuletzt Nationalitäten von Nicht-EU-Staaten angenommen. Insgesamt hätten dann mehr als 130 Spiele rechtlich betrachtet werden müssen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.