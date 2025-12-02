Forscher veröffentlichten im Fachmagazin Nature neue Erkenntnisse. Eine Heilung von HIV ist äußerst selten. Seit Beginn der Epidemie Anfang der 80er Jahre wurde sie nur in sieben Fällen unter rund 90 Millionen Infizierten dokumentiert. Bei den ersten nahm man an, dass sie das Virus allenfalls loswerden, wenn sich ihre infizierten Immunzellen per Stammzelltransplantation durch nicht HIV-empfängliche austauschen ließen. Der Eingriff gilt als riskant und ist nur selten möglich. Heute vermuten Forscher, dass sich das Immunsystem auch durch andere Ansätze dazu bringen lasse, das Virus zu eliminieren.
Vor fast 20 Jahren hatte die Charité einen Amerikaner mit einer Stammzellentransplantation gegen Leukämie behandelt und als Nebeneffekt dessen HIV-Infektion geheilt. Vergangenes Jahr gelang es der Charité mit einer etwas anderen Methode, einen zweiten Patienten zu heilen. - Rund 44 Millionen Menschen weltweit sind bisher an AIDS-bedingten Krankheiten gestorben.
