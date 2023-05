Charles III. ist rund acht Monate nach der Thronbesteigung zum britischen König gekrönt worden. (Jonathan Brady / PA Wire / dpa / Jonathan Brady)

Zudem wurde Charles mit geweihtem Öl gesalbt und erhielt die königlichen Insignien - darunter ein Schwert und eine Robe. Seine Frau Camilla wurde zur Königin gekrönt. Nach der Zeremonie fuhren beide mit der goldenen Staatskutsche zurück zum Buckingham Palast. Zehntausende Schaulustige säumten die rund zwei Kilometer lange Strecke.

2.300 Staatsgäste, zehntausende Schaulustige

Es ist die erste Krönung im britischen Königshaus seit 70 Jahren. Sie ist lediglich ein Symbol der Amtsübernahme. Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. im September König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren souveränen Staaten.

An den Feierlichkeiten nehmen mehr als 2.300 Gäste teil, darunter rund 100 Staatschefs. Deutschland wird von Bundespräsident Steinmeier vertreten. Zehntausende Schaulustige säumen die Straßen im Zentrum Londons, um das Eregnis zu verfolgen. Heute früh hatte die Polizei mehrere Gegner der Monarchie festgenommen, darunter den Anführer einer Gruppe, die sich "Republic" nennt. Human Rights Watch kritisierte die Festnahmen als etwas, das man in Moskau erwarten würde, aber nicht in London.

Kolonialismus-Forscher Zimmerer wirft Charles zögerliche Aufarbeitung des Sklavenhandels vor

Der Kolonialismus-Forscher Jürgen Zimmerer warf Charles vor, bei der Aufarbeitung des britischen Sklavenhandels eine Chance vertan zu haben. Charles hätte dies vor seiner Krönung thematisieren sollen, sagte Zimmerer im Deutschlandfunk . Die Aufmerksamkeit dieses Tages mit hunderten Millionen Zuschauern werde er nicht wieder bekommen. Die Institution Monarchie sei zutiefst mit einem strukturell rassistischen Unrechtssystem und Kolonialismus verbunden, meinte der Wissenschaftler. Er kritisierte, die Öffnung der Archive für zwei Forscherinnen sei eine PR-Nummer, um "Druck aus dem Kessel zu nehmen".

Zimmerer äußerte zudem Verwunderung darüber, wie in Deutschland die Krönung, Zitat, "bewundert" werde. In Großbritannien und dem früheren Empire sei die Kritik an Charles und an seiner Mutter wegen des Schweigens über den Kolonialismus sehr präsent. In Deutschland falle das Thema jedoch hinten runter; es bleibe nur die Disneyland-Version der Monarchie. Die Ernsthaftigkeit der Debatte, wofür der König und die Monarchie stünden, fehle komplett.

