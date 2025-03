Popstar Charli XCX bei der Met Gala 2024 in New York (picture alliance / newscom / John Angelillo)

Sie wurde unter anderem als beste Künstlerin ausgezeichnet. Ihr Album "Brat" wurde Album des Jahres. Den Preis für den Song des Jahres erhielt Charli XCX gemeinsam mit der US-Sängerin Billie Eilish für das Lied "Guess". Damit setzten sie sich unter anderem gegen die Beatles mit "Now And Then" durch. Weitere Gewinner des Abends waren neben anderen Ezra Collective als Band des Jahres und Stormzy in der Kategorie "R&B/Hiphop". Nach den Grammys gelten die Brit Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt.

