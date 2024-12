Europol schaltet Chat-Dienst von Kriminellen ab. (imago images / Steinach / Sascha Steinach)

Wie die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag mitteilte, ging es in den abgefangenen Chat-Nachrichten um Drogenschmuggel, Geldwäsche und Waffenhandel. In Spanien wurden zwei Verdächtige festgenommen. In Frankreich gab es eine Festnahme.

Wie Europol weiter mitteilte, wurde die Plattform mit der Bezeichnung Matrix von rund 8.000 Verdächtigen in 33 Sprachen genutzt. Niederländische Ermittler hatten Matrix nach dem Mord an dem Journalisten de Vries in Amsterdam auf dem Mobiltelefon des Täters entdeckt.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.