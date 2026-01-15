Nach internationaler Kritik

Chatbot "Grok" von Elon Musk schränkt Möglichkeiten für KI-generierte Sexbilder ein

Das Unternehmen "xAI" des US-Milliardärs Musk hat auf die internationale Kritik an der Generierung von Sexbildern durch den KI-Assistenten "Grok" auf der Plattform X reagiert. Auf X wurde mitgeteilt, man werde die Funktion, Menschen in Bikinis oder Unterwäsche darzustellen, in jenen Ländern blockieren, in denen dies verboten sei. Dies gelte für alle Nutzer, auch die zahlenden.