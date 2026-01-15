Nach internationaler Kritik

Die EU-Kommission erklärte, man werde die angekündigten Maßnahmen analysieren. Sollten sie nicht ausreichen, werde man nicht zögern, das volle Arsenal des europäischen Digitalgesetzes DSA einzusetzen.
Kürzlich hatte die britische Medienaufsicht Ermittlungen gegen X eingeleitet. Die Bundesregierung hatte gestern gesetzliche Maßnahmen angekündigt; der US-Bundesstaat Kalifornien eine rechtliche Untersuchung. Indonesien und Malaysia haben Grok bereits gesperrt. International wird unter anderem kritisiert, dass durch Grok auch Bilder Minderjähriger sexualisiert werden.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.