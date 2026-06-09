Finanzmarkt

Für Hunderte Millionen Menschen ist ChatGPT zu einem Begleiter im Alltag geworden (imago / photothek / Thomas Trutschel)

Zum Volumen oder ⁠zu den Bedingungen machte der ChatGPT-Entwickler ​keine ‌Angaben. Auch ein genauer Zeitplan stehe noch nicht fest, teilte der Konzern mit. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters erwartet OpenAI eine Bewertung von bis zu einer Billion Dollar. - OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Forschungsorganisation gegründet. Vier Jahre später wurde ein gewinnorientierter Zweig gegründet, um die Entwicklungskosten für Künstliche Intelligenz zu decken.

Für Freitag strebt das Raumfahrtunternehmen SpaceX den größten Börsengang der Geschichte an. Die Firma des US-Geschäftsmanns Elon Musk rechnet mit einer Gesamtbewertung von 1,7 Billionen Dollar und mit frischem Geld in Höhe von 75 Milliarden Dollar.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.