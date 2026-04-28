Rechtsstreit

Texte von Reinhard Mey, Herbert Grönemeyer, Helene Fischer oder Rolf Zuckowski wurden zum Trainieren von ChatGPT verwendet. Der deutsche Musikrechteverwerter Gema hatte OpenAI deshalb verklagt und vor dem Münchner Landgericht Recht bekommen.
OpenAI kritisierte die Entscheidung vom vergangenen November. Sie basiere auf einem Missverständnis über die Funktionsweise von KI-Modellen. Diese speicherten keine Kopien ihrer Trainingsdaten, die einfach abgerufen werden könnten. Stattdessen lernen die Modelle während des Trainings statistische Zusammenhänge in sehr großen Datensätzen und nutzten diese erlernten Muster, um als Reaktion auf Benutzeranfragen neue Ergebnisse zu generieren.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.