Künstliche Intelligenz

OpenAI plant via ChatGPT erotische Inhalte für Erwachsene (Symbolbild) (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Ab Dezember soll dafür eine "vollständige" Altersbeschränkung eingeführt werden. Damit wolle das Unternehmen dem Prinzip folgen, "Erwachsene wie Erwachsene zu behandeln". Unklar ist, was damit genau gemeint ist.

Altman kündigte an, dass die neue Version von ChatGPT "auf eine sehr menschenähnliche Art" Unterhaltungen führe und "sich wie ein Freund verhalten" könne, vorausgesetzt, Nutzer wollten dies auch. Bislang sei das Programm restriktiv gewesen, als Vorsichtsmaßnahme gegenüber Menschen mit psychischen Schwierigkeiten. Details nannte Altman nicht.

Open AI ist nicht der erste Anbieter von KI-generierten erotischen Inhalten. Neben kleineren Firmen bietet auch der Chatbot Grok des US-Unternehmers Elon Musk sexualisierte Inhalte an. Anleger investieren hunderte Milliarden in Rechenzentren, um mit KI-Funktionen Geld zu verdienen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.