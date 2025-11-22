Gesundheitspolitik

Das Sparpaket sollte eigentlich die Kosten für die Krankenhäuser eindämmen. (IMAGO / imagebroker / Stefan Laws)

Baas sagte der Rheinischen Post, er erwarte viele Erhöhungen im Jahr 2026, auch weil die Kassen weiterhin Rücklagen aufbauen müssten. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2026 wird nach seiner Einschätzung die Drei-Prozent-Marke überschreiten. Wenn es nicht rasch Reformen gebe, werde schon in wenigen Jahren ein Gesamtbeitrag von 20 Prozent und mehr nur für die Krankenversicherung fällig werden. Baas sagte, das sei ein Wahnsinn.

Der Bundesrat hatte gestern das bereits vom Bundestag beschlossene Sparpaket gestoppt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Die Länder wollen damit Ausgabenbremsen bei den Kliniken verhindern.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.