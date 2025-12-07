Gesundheitskosten

Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK Deutschland (imago/Metodi Popow)

Baas sagte im ARD-Fernsehen, der durchschnittliche Zusatzbeitrag zum Basissatz von 14,6 Prozent werde voraussichtlich knapp über drei Prozent betragen. Er verwies auf ein Sparpaket des Bundesgesundheitsministeriums, das im Bundesrat keine Zustimmung fand und nun im Vermittlungsausschuss behandelt wird. Darin waren Ausgabenkürzungen vor allem für Krankenhäuser im Umfang von rund zwei Milliarden Euro vorgesehen. Baas wies außerdem darauf hin, dass die Krankenkassen ihre finanziellen Rücklagen wieder auffüllen müssten.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.