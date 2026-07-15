Der Leiter von Naftogaz, Serhii Koretskyi, soll neuer ukrainischer Ministerpräsident werden. (picture alliance / Photoshot)

Selenskyj sagte in Kiew, dieser sei der am besten geeignete Kandidat. Die Prioritäten seien klar: die Vorbereitung auf den Winter. Das Parlament wird voraussichtlich am Donnerstag über die Personalie abstimmen. Eine Zustimmung gilt als sicher. Erwartet wird auch, dass mehrere Ministerposten neu besetzt werden.

Der ukrainische Präsident hatte die bisherige Regierungschefin Swyrydenko nach einem Jahr im Amt ​entlassen. Die politische Umgestaltung ​fällt in eine Phase, in der die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland vermehrt auf ‌Angriffe mit Langstreckendrohnen ⁠setzt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.