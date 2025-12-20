Nachrichtendienste

Der Chef des Parlemantarischen Kontrollgremiums Henrichmann im Bundestag (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Angesichts der derzeitigen Bedrohungssituation sei es unabdingbar, den deutschen Auslandsgeheimdienst auf das Niveau europäischer Dienste zu heben, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesregierung befinde sich in frühen Abstimmungen zu einem neuen Gesetzentwurf. Henrichmann reagierte damit auf eine Medienrecherche, wonach dem BND künftig etwa Sabotageaktionen, Cyberattacken und der Einsatz von Gesichtserkennungs-Software erlaubt werden könnten. Voraussetzung soll eine sogenannte "nachrichtendienstliche Sonderlage" sein.

Dabei könnte es sich beispielsweise um eine akute Bedrohung für Deutschland oder auch einen seiner Bündnispartner handeln.

