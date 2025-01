Vorwurf der Volksverhetzung

Der Vorsitzende der türkischen ultrarechten Zafer-Partei, Özdag, wurde festgenommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Burhan Ozbilici)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, beziehen sich die Ermittlungen auf Äußerungen Özdags auf der Online-Plattform X. Ihm werde zudem Präsidentenbeleidigung vorgeworfen. Özdag hatte in einer Rede auf einem Parteitag am Wochenende gesagt, in den vergangenen tausend Jahren habe kein Kreuzzug dem türkischen Volk so viel Schaden zugefügt wie Erdogan und seine Partei AKP.

Politiker anderer Parteien kritisierten den Haftbefehl. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Özel, sprach von einem "Mord an der Demokratie und der Unabhängigkeit der Justiz".

Diese Nachricht wurde am 22.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.