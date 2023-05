Wahlplakate des Herausforderers Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) und des amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Istanbul, Anfang Mai 2023 (Imago | Tolga Ildun)

Bei der Stichwahl am 28. Mai treten Amtsinhaber Erdogan und der Oppositionskandidat Kilicdaroglu gegeneinander an. Link kritisierte im Tagesspiegel, es habe im Wahlkampf eine überragende Präsenz Erdogans in den Medien gegeben, und zwar durchweg positiv. Oppositionskandidat Kilicdaroglu habe hingegen Probleme gehabt, in den Medien vorzukommen. Wenn über ihn berichtet worden sei, sei es meist negativ gewesen. Zur ersten Wahlrunde am Sonntag sagte Link, sein Team habe keine Manipulation bei der Auszählung festgestellt. Die intransparente Art und Weise, in der die oberste Wahlbehörde die Ergebnisse präsentiert habe, müsse aber verbessert werden.

