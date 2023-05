Klusmann war seit Anfang 2019 als Chefredakteur bei dem Nachrichtenmagazin tätig. Sein Nachfolger ist ab sofort der bisherige "Spiegel"-Autor Dirk Kurbjuweit, der vorher im Hauptstadtbüro arbeitete.

Klusmanns Start als Chefredakteur war holprig, denn er fiel in die Zeit der Aufarbeitung des wohl größten Skandals des Magazins: die Affäre um die gefälschten Texte des bis dahin gefeierten Mitarbeiters Claas Relotius. Die Leitung der Redaktion in dieser schwierigen Zeit brachte ihm Respekt ein.

Nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes gab es seit längerem einen Konflikt zwischen Klusmann und „Spiegel“-Geschäftsführer Stefan Ottlitz. Die Spitze der Mitarbeiter KG, die 50,5 Prozent der Anteile am Verlag hält, soll sich zuletzt auf die Seite von Ottlitz gestellt haben. Klusmann wurde demnach vorgeworfen, dass es unter seiner Führung keine klare publizistische Linie und kein Konzept für das weitere Zusammenwachsen der Bereiche "Print" und "Online" gegeben habe.

Andererseits hatten sich zahlreiche Redakteure gegen Klusmanns Ausscheiden zur Wehr gesetzt. In einem offenen Brief, den der "Business Insider" veröffentlicht hat, distanzierten sich die Mitarbeiter von dem Schritt der Geschäftsführung. Es sei nicht ersichtlich, warum erneut ein Chefredakteur gehen solle, anstatt dass Geschäftsführung und Chefredaktion eine gemeinsame Strategie erarbeiteten und für Stabilität und Kontinuität sorgten. Die Verfasser des Briefes fordern ein Verlassen des "destruktiven Kurses" in dem Unternehmen.