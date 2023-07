Gerichtsurteil

Mehrere iranische Zeitungen liegen nebeneinander. (Pacific Press Agency/Sobhan Farajvan via www.imago-images.de)

Die Entscheidung habe ein Gericht in Teheran verhängt, berichtet die Zeitung "Etemad", deren Chefredakteur Behsadi von dem Urteil betroffen ist. Die Richter hätten zur Begründung Artikel angeführt, die während der Proteste gegen die iranische Führung im Herbst vergangenen Jahres veröffentlicht worden seien.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten in New York zählte nach eigenen Angaben rund 100 Festnahmen von Journalisten und Medienmitarbeitern in jüngster Zeit im Iran.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.