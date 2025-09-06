Juso-Chef Türmer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die eigene Partei müsse mit größerer Deutlichkeit und einer gewissen Radikalität sozialdemokratisches Profil zeigen. Der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel, rief Bundeskanzler Merz in der "Bild"-Zeitung dazu auf, die diskutierten Sozialreformen auch gegen den Willen der zuständigen sozialdemokratischen Arbeitsministerin Bas durchzusetzen. Dafür solle er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen.
Nach wochenlangen Debatten unter anderem über Sozialreformen hatten die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss Gemeinsamkeiten beschworen. Unter anderem beim Bürgergeld soll es Änderungen geben.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.