Lichter von Werksanlagen im Chempark in Leverkusen (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Wegen der geringen Nachfrage seien die Produktionsanlagen nur zu knapp 72 Prozent ausgelastet gewesen, teilte der Branchenverband VCI mit. Im Inland habe sich der Auftragsmangel verschärft.

Der Umsatz der Branche lag den Angaben zufolge 5,2 Prozent hinter dem Vorquartal. Mit einem Wert von 52,2 Milliarden Euro sei der Umsatz zudem um 2,7 Prozent niedriger ausgefallen als ein Jahr zuvor.

Der Verband hält trotz dieser Entwicklung an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Demnach wird bei stagnierender Produktion und sinkenden Preisen ein Rückgang des Umsatzes um rund ein Prozent erwartet. Weder im Inlands- noch im Auslandsgeschäft zeichne sich eine Trendwende ab, hieß es.

03.09.2025