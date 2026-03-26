BASF eröffnet einen neuen Werkskomplex in China. (picture alliance / Xinhua News Agency / Deng Hua)

Das Areal in Zhanjiang in der Provinz Guandong erstreckt sich nach Angaben des Unternehmens über rund vier Quadratkilometer und beinhaltet ein Reihe von Anlagen für die Produktion chemischer Stoffe. Mit 8,7 Milliarden Euro ist es die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens.

In Deutschland steckt die Chemieindustrie in der Krise. Hohe Energiekosten, bürokratische Hürden und die kostengünstigere Konkurrenz aus China machen den heimischen Unternehmen zu schaffen. BASF baute zuletzt an seinem Stammsitz in Ludwigshafen zahlreiche Jobs ab. Die Bundesregierung hatte Unternehmen explizit dazu aufgefordert, Risiken wegen einer zu einseitigen Abhängigkeit von China zu verringern.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.