Straßenfest und Festakt

Hinweisschild an der Autobahn 72 auf Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

In der Innenstadt werden zehntausende Menschen zu Straßenfesten erwartet. Bei einem Festakt in der Oper mit 700 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft wird auch Bundespräsident Steinmeier sprechen. Für den Abend ist eine Eröffnungsfeier am Karl-Marx-Monument geplant.

Chemnitz und zahlreiche Kommunen im Umland präsentieren sich als Europäische Kulturhauptstadt mit 150 Projekten und mehr als tausend Veranstaltungen. Außer Chemnitz ist in diesem Jahr auch die Doppelstadt Gorizia und Nova Gorica an der Grenze zwischen Italien und Slowenien Kulturhauptstadt Europas.

