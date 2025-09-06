"Deutschland mordet mit" steht in einer Arbeit von Luke Carter auf dem Streetart-Festival Ibug in Chemnitz. (Hendrik Schmidt/dpa)

Wie die Veranstalter mitteilten, basiert die Entscheidung auf mehreren unabhängigen Expertisen. Diese stellten die gegen die Werke erhobenen Antisemitismusvorwürfe grundlegend infrage. Eine rechtliche Einschätzung komme zu dem Ergebnis, dass alle beanstandeten Kunstwerke durch die Kunstfreiheit gedeckt sind. Darüber hinaus legten die Gutachten nachvollziehbar dar, warum es sich bei den Darstellungen nicht um antisemitische Bildsprache handelt.

Die Antisemitismusvorwürfe waren in einem Brief geäußert worden, der von mehreren Menschen unterschrieben wurde. Auch der Beauftragte für jüdisches Leben in Sachsen, Thomas Feist, kritisierte, ein Teil der ausgestellten Arbeiten bediene judenfeindliche, verschwörungsideologische Klischees. Unter anderem ging es um ein Werk des in Leipzig lebenden britischen Künstlers Luke Carter mit Blick auf den Gaza-Krieg und dem Schriftzug "Deutschland mordet mit!".

Der Name Ibug steht für Industrie-Brachen-Um-Gestaltung. Das Kunstfestival findet im Rahmen des Programms zur europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 statt und endet am Sonntag.

