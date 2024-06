Krieg im Gazastreifen

Der chilenische Präsident Gabriel Boric (IMAGO / Aton Chile / IMAGO / MARCELO HERNANDEZ / ATON CHILE)

Das kündigte Präsident Boric in einer Rede im Parlament in Santiago an. Er sprach von einer katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen und forderte eine entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Chile werde sich der Klage anschließen und diese unterstützen.

Der IGH in Den Haag prüft derzeit eine im Dezember eingereichte Klage, in der Südafrika Israel Völkermord vorwirft. Das Gericht hatte zuletzt einen Stopp der israelischen Militäroffensive gegen die Terror-Organisation Hamas in Rafah angeordnet.

Boric hatte den Krieg gegen die Hamas, der durch deren Terrorüberfall auf Israel ausgelöst worden war, zuvor als ungerechtfertigt und inakzeptabel bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.