Südamerika

Vor den Wahllokalen im Nationalstadion von Santiago (AFP / MARVIN RECINOS)

Mehr als 15 Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Zur Wahl stehen der rechtspopulistische Kandidat Kast und die frühere Arbeitsministerin Jara von der Kommunistischen Partei. Während Kast im Wahlkampf eine harte Hand gegen kriminelle Banden und irreguläre Migration versprach, legte Jara ihren Schwerpunkt auf Sozialreformen.

Für Kast ist es bereits der dritte Präsidentschaftswahlkampf. Den Umfragen zufolge kann er sich Hoffnung machen, diesmal tatsächlich zu gewinnen. Das rechte Parteienspektrum in Chile profitiert von einer weit verbreiteten Angst vor Kriminalität, die statistisch aber kaum belegbar ist.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.