Mehrere Tote bei Brand in Schuhfabrik in China (Zheng Liang/Xinhua/AP/dpa)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, brach das Feuer in einer mehrstöckigen Fabrik in der Stadt Jinjiang in der Provinz Fujian aus. Chinas Staatschef Xi forderte den Angaben zufolge umfassende Such- und Rettungsmaßnahmen sowie eine rasche Aufklärung der Brandursache. Verantwortliche sollten streng zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es.

In China kommt es immer wieder zu schweren Unglücken in Industrieanlagen. Oft spielen mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen eine Rolle. Im Mai waren bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik 37 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.