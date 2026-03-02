Naher- und Mittlerer Osten

Chinas Außenminister Wang. (Archivbild) (Pavel Bednyakov / Pool AP / AP / dpa / Pavel Bednyakov)

Außenminister Wang Yi bekräftigte nach chinesischen Angaben in einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Araghtschi die - Zitat - "traditionelle Freundschaft" zwischen beiden Ländern. China unterstütze den Iran bei der Wahrung seiner Souveränität, Sicherheit und territorialen Integrität. Wang forderte die USA und Israel zu einem sofortigen Stopp der Angriffe auf. Nach Angaben aus Peking wurde durch die Kampfhandlungen ein chinesischer Staatsbürger im Iran getötet. Bei Evakuierungsaktionen seien mehr als 3.000 Menschen aus dem Land gebracht worden. Die chinesische Führung dementierte Berichte, wonach man mit dem Iran kurz vor dem Abschluss eines Vertrags über den Kauf von Überschall-Anti-Schiffs-Raketen stehe. China sei eine verantwortungsbewusste Großmacht, die stets ihren internationalen Verpflichtungen nachkomme, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.