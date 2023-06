Tian'anmen-Massaker

Vor dem Jahrestag des Massakers von 1989 kontrolliert ein Polizist an einem Kontrollpunkt in der Nähe des Platzes des Himmlischen Friedens Ausweise. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Sie verschärften die Einlasskontrollen. Passanten in der Nähe müssen sich ausweisen, Journalisten mit einem Visum benötigen eine Sondergenehmigung, um auf den Platz zu gelangen. Dennoch versammelten sich viele Menschen. In China ist das Gedenken an das Tian'amen-Massaker verboten. In Hongkong nahm die Polizei gestern acht Menschen fest. Ihnen werden Störung der Ordnung auf öffentlichen Plätzen, aufrührerische Handlungen oder Landfriedensbruch vorgeworfen.

Am 4. Juni 1989 waren hunderte Menschen getötet worden, als die chinesische Regierung Panzer gegen friedlich Demonstrierende einsetzte.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.