Entlang der Demarkationslinie befinden sich derzeit noch Grenztruppen beider Seiten. (imago/Waseem Andrabi)

Man stehe mit der indischen Seite über diplomatische und militärische Kanäle in engem Kontakt, teilte das Außenministerium in Peking mit. Der indische Außenminister Misri hatte zuvor bekannt gegeben, dass ein Abkommen über Militärpatrouillen entlang der Demarkationslinie in der Grenzregion Ladakh im Himalaya geschlossen worden sei. Damit sollten künftig gewalttätige Zusammenstöße verhindert werden. Die Demarkationslinie war eingerichtet worden, nachdem es 2020 zu tödlichen Kämpfen zwischen Soldaten beider Länder gekommen war.

Indiens Premierminister Modi und Chinas Präsident Xi Jinping nehmen heute im russischen Kasan auch an einem Gipfel der sogenannten BRICS-Staaten teil.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.